Reet Härmat ekstreemsetest iluprotseduuridest: vananemise hirm on kõigile sisse kodeeritud

"Mulle meeldib katsetada, veidi ilu säilitada. Ma arvan, et vananemise hirm on meile kõigile sisse kodeeritud," ütles Härmat ETV saates "Ringvaade", miks ta enda peal nii palju iluhoolitsusi on teinud.

Kõige õõvastavam iluprotseduur on Härmati sõnul olnud vampiirihooldus, kui tema näkku süstiti tema enda vereplasmat. Härmat ütles, et kuigi tulemust oli näha, oli protseduur nii valus, et seda ta ei kordaks. "Mul pisarad voolasid, ma lamasin seal ja mõtlesin, et see on hullem kui sünnitamine," lausus ta.

Üks hirmsamaid oli ka Dermopen hoolitsus, millega tekitati tema näole mikrohaavu. Pärast hoolitsust oli tema nägu nädal aega punasetäpiline. "Ma sain sellest sellise šoki, et see nahk ei taastunud ka nii nagu peaks. Ma kartsin, et mulle jäävad armid, aga õnneks ei jäänud," kirjeldas Härmat ekstreemset protseduuri.

Botoxiga alustas Härmat 36-aastaselt, kuid naine mõistis, et kuigi Botox hoiab kortsude tekkimise ära, ei paranda see nahastruktuuri. "Nüüd olen ma jõudnud ringiga tagasi naturaalsuse ja looduse poole, ma olen aru saanud, et seest poolt peab seda ilu toetama," lausus Härmat.