Sisulooja Deana Noop: olin täiesti kindel, et pean täiskohaga Tallinna kolima

"Ma olin mingi hetk täiesti kindel, kui ma lõpetasin kooli ja otsustasin, et üritan täiskohaga sisulooja olla, et pean täiskohaga Tallinna kolima ja juba rääkisin sellest elukaaslasele," rääkis Noop Raadio 2 saates "Tartu vaib".

Noop selgitas, et Tartus elamine on sisulooja töö mõttes kindlasti miinus, sest kõik üritused toimuvad Tallinnas. "Tihtipeale ma lihtsalt ei lähe kohale üritustele, sest ma pean kõik enda reisimise ise kinni maksma. Ma lähen Tartust Tallinna edasi-tagasi viis tundi ja terve päev on kinni pandud. Sellepärast ma väga valin, kuhu ma lähen ja ei saa igale poole minna ja pean tihti ei ütlema," ütles Noop.

Noop lisas, et mõistis siiski mingil hetkel, et tegelikult see polegi nii vajalik olla igal üritusel kohal, mistõttu jäi ka plaan Tallinna kolida katki.

Noop ütles, et sotsiaalmeedia sisuloojana karjääri alustamine oli tema jaoks loogiline samm. "Ma teadsin, et Ameerikas nad ikkagi raha teenivad, aga Eestis see ei olnud veel võimalus. Olen Youtube'is olnud vaatajana põhimõtteliselt algusest peale, äkki 2009-2010 ja kuna ma ise tarbisin nii palju videosisu, oli loogiline hakata seda ühel hetkel ka ise tegema," selgitas Noop.

Kui Deana alustas oma kanalit inglise keeles, läks ta eesti keelele peagi üle. Nüüd plaanib ta aga jälle inglisekeelse kanali avada. "Ma tahaks jätkata hästi regulaarset sisutootmist, ma tahan proovida inglisekeelse kanali uuestiavamist, aga ma ei tea, kuidas sellega nüüd läheb," avaldas Noop.

Noop ütles, et sotsiaalmeedia sisuloomine on väga loominguline töö, mistõttu kõik sellele alale ei sobi. "See on hästi loominguline töö ja kui seda teha valedel põhjustel, raha või tähelepanu pärast, siis see paistab väga hästi välja, ma arvan, et nendel inimestel väga hästi ei lähe," arutles ta.

Lisaks tuleb rinda pista pideva kriitikaga. "Ma olen nii tugev isiksus, ma olen nii põikpäine, et mind on väga raske muuta, aga sellegi poolest keegi ei taha kuulda halbu sõnu enda kohta," ütles ta.