Peosari Grind tähistab üheksandat sünnipäeva Andy C ja Sikdope'iga

Andy C, kodanikunimega Andrew John Clarke on Suurbritanniast pärit DJ ja produtsent, kes on kogunud 20 parima DJ tiitlit, nendest 10 tükki järjestikustel aastatel mainekal Drum&BassArena auhinnagalal. 2018. aastal andis Andy C Londonis Wembley Arenal seni suurima soolokontserdi, kus astus üles 12 500-inimese ees. Tegemist oli esimese sündmusega Wembley Arenal, millele väljastati öine toimumisluba. Vaid 16-aastane Andy C lõi 1992. aastal plaadifirma RAM Records, kuhu alla kuuluvad tänaseks teiste hulgas Chase & Status, Sub Focus ja Wilkinson.

Õhtu teine peaesineja on Poolast pärit produtsent ja DJ Sikdope, kelle saavutas suurema tuntuse 2014. aastal, kui avaldas koos Borgore'iga Spinnin Recordsi alt singli "Unicorn Zombie Apocalypse". Tänaseks üle 100 miljoni kuulamise kogunud lugu avas talle rahvusvahelise muusikatööstuse uksed. Olles tugeva klassikalise muusika taustaga, on Sikdope tuntud väga mitmekülgse produtsendina, kes on teinud koostööd Calvin Harrise, David Guetta, Skrillexi ja paljude teistega.

Andy C ja Sikdope'i kõrval astuvad üles MC Tonn Piper Suurbritanniast, Sound in Noise Eestist ning Grindi residendid MHKL & Jozels, Coverk x Byte ja Imaginary Friends.