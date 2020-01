Toomas Luhats: ERR-i voogedastusplatvorm avatakse kevadel

Luhats selgitas Raadio 2 saates "Hommik!", et aastate jooksul on ERR-is tekkinud palju sisu, nende hulgas sarjad, filmid, saated, raadiosisu ja kuuldemängud. Luhatsi sõnul tuleb aga küsida, kas inimestel on hõlbus ja lihtne seda kõike tarbida.

"Näiteks te tahate kuulata "Sherlock Holmesi" või mingit muud detektiivi järjejuttu, siis kui lihtsasti te selle üles leiate täna, ei leia väga lihtsasti. Meie ülesanne täna ongi tekitada lihtsad, head, käepärased ja inimeste jaoks mugavad võimalused juurde pääseda sellele sisule," selgitas Luhats, miks voogedastusplatvormi kallal aktiivselt tööd tehakse.

Juba tänavu kevadel peaks ERR oma voogedastuskeskkonnaga välja tulema, pakkudes sisu uutest sarjadest legendaarsete telehittideni välja. Esialgu muutub platvorm avalikuks internetipõhiselt. "Kas me jõuame kokkuleppele telekomi ettevõtetega selles, et meid võetakse peamenüüdesse, seda näitavad läbirääkimised ja aeg, aga kahtlemata selline meiepoolne soov või ettepanek on," selgitas Luhats, et heal juhul saab ERR-i platvormi näha ka näiteks Elisa või Telia menüüdest.

Veel nimetu platvorm

Nime ERR-i uuel platvormil veel pole, kuigi nimekonkursil käidi välja üle saja erineva nimepakkumise. "Nimekonkurss luhtus. Seal on neli-viis nime, mis on päris head, aga ei ole veel seda õiget nimi. Hea nimega tekib äratundmine," tõdes Luhats.

Ta lisas, et väga raske on leida väga head nime. "Täna öösel ma ärkasin varem ja mul tuli üks hea nimi. Loomulikult ma ütlen selle välja kunagi hiljem," naljatas ta.

Luhats ütles, et ERR-ile näitab voogedastuses teed Soome Yle, kelle platvorm Arena on olnud selles osas teerajaja. "See on väga-väga vaadatav. Nad on võtnud kogu koore Soomest, see on kõige vaadatavam omataoline keskkond," rääkis Luhats ja lisas, et pea kõik avalik-õiguslikud organisatsioonid Euroopas töötavad oma voogedastuse kallal.

Kui erakanalite puhul on oluline, et kõik teeniks raha tagasi, siis ERR-iga on Luhatsi sõnul asjad teistsugused. "Kui me vaatame näiteks Lasteekraani, millega me hiljuti välja tulime, siis Lasteekraan ei maksa lastele mitte midagi. Sa võid seal vaadata multikaid, kuulata unejuttu, lugeda Tähekest ja sa ei pea selle eest täiendavalt midagi maksma. Selles peitub selle mängu võlu meie jaoks," ütles ta.

ERR-i voogedastusplatvorm saab olema kõikidele huvilistele tasuta kättesaadav. "See ongi kõige võluvam selle keskkonna juures. Head, seejuures uut sisu vaadata tasuta, ma usun, et see võiks inimestele meeldida," tõdes Luhats.

Luhats lisas, et kuna sellise keskkonna loomine nõuab päris palju arendamist ja sisulist poolt, ei ole see odav. "Ta ei ole nii kallis, et see hakkaks kuidagi kujutama ohtu teistele meie maja kanalitele või toimetustele," rõhutas Luhats.