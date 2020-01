James Cameron avaldas esimesed kaadrid "Avatari" järje filmimaailmast

Tegemist on esimeste fotodega, mis annavad aimu, milline Cameroni pikalt ettevalmistatud film olema hakkab. "Avatari" esimene osa ilmus 2009. aastal ja lõi laineid kinodes üle maailma, olles aastaid enimteenivate filmide tabeli eesotsas. Eelmisel aastal võttis "Avatarilt" tiitli "Tasujad: Lõppmäng" ("Avengers: Endgame"), vahendas Independent.

Juba mitmeid aastaid on teada, et Cameron töötab "Avatari" järjefilmide kallal, millest esimene jõuab kinno järgmisel aastal.

Kuni praeguseni polnud Cameron avaldanud aga kaadreid tulevastest filmidest, mistõttu põhjustasid avaldatud fotod Pandorast sotsiaalmeedias tormi.

In the #Avatar sequels, you won't just return to Pandora — you'll explore new parts of the world.



Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what's to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ