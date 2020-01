Grete Lõbu täitis 13 minutit "Ringvaate" eetriaega siilist rääkides

"Ma tunnen ennast õnnelikuna, et ma saan seda tööd teha. Ma julgen isegi öelda, et priviligeerituna," sõnas Grete Lõbu saates "Minu ETV".

Enne eetrisse minekut on alati sekundipealt välja arvestatud, kui pikad teatud lõigud on. "See eeldab, et need sekundid on õigesti kokku arvutatud," meenutas Lõbu üht juhtumit, mis nii libedalt ei läinud. Kord oli "Ringvaates" teemaks päästetud siil ning selleks ette antud kuus minutit intervjuuaega. "Enne eetrisse minekut toimetaja ütleb mulle, et nüüd on väike valearvestus toimunud ja intervjuu on pikem," rääkis Lõbu, kes ei näinud enda sõnul selles probleemi, kuna väidetavalt pidi vaid lisaminut juurde tulema.

Tegelikult tuli aga juurde seitse minutit ehk siili teemal tuli kokku vestelda 13 minutit. Paanikas olid ka saate toimetaja ja režiipuldis olev meeskond. "Nad hakkasid mulle paaniliselt ette hüüdma kõiki küsimusi, a' la "Miks siil piima ei joo"," naeris Grete. "Me jõudsime siili enam-vähem okaste lugemise ja elustiilini," lisas saatejuht, kes täitis kogu ette antud aja siiski ära. Televaataja ei saanud ilmselt õnneks kuidagi aru, et midagi oleks viltu läinud.

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.00.