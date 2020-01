Galerii: Kinos Sõprus esilinastus Eesti-Soome koostööfilm "Maria paradiis"

"Maria paradiisi" sündmused on inspireeritud Maria Åkerblomist ja tema rajatud kristlikust ususektist, mis tegutses 1920. aastatel Helsingi lähistel asuvas Toivola häärberis. Orvuks jäädes sektiga liitunud 15-aastane Salome usub siiralt Maria lubadusi juhtida oma kogudus tõotatud maale. Üle kõige tahab ta ära teenida naise soosingut ja armastust ning on oma elu täielikult usule pühendanud. Ka siis, kui Mariat süüdistatakse mõrvakatses ja ta arreteeritakse, on Salome jätkuvalt tema süütuses veendunud.

Lisaks Soome näitlejatele Pihla Viitalale, Elina Knihtiläle ja Tommi Korpelale astuvad filmis üles ka mitmed Eesti näitlejad, nende hulgas Rein Oja, Ott Aardam, Oskar Punga ja Katariina Tamm. Filmi kunstnik on Jaagup Roomet, kostüümikunstnik Eugen Tamberg.