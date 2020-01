Kristjan-Jaak Nuudi: filmi "1917" vaadates on tunne, nagu jookseksid ise kaevikus

Kristjan-Jaak Nuudi kinnitas, et "1917" vaadates on tunne, nagu jookseksid koos sõduritega kaevikutes. "Minu jaoks oli aeg-ajalt huvitav, miks ta korra seisma jäi või ümber pööras, siis ma sain aru, et okei, nüüd läks kaamera temast ette," selgitas ta ja mainis, et selline lähenemine, kus kaks peategelast on kogu filmi kestuse vaataja ees, on väga huvitav lähenemine. "Nii tulekski filme jutustada, et sa oled kogu aeg tegelastega koos."

Samuti selgitas Nuudi, et eriline kaamera võimaldas tekitada ühe võttega filmitud efekti, kus kaamera anti operaatorite käest sujuvalt üle kraanale. "Kõike saab teha, aga see on tohutu ajastamine näitlejatena ning kaamera- ja helimeeskonna vahel," mainis ta ja rõhutas, et see ei ole üldse lihtne töö. "Kui see oleks veel suurem kaamera, siis poleks sellised võtted lihtsalt võimalikud."

Kuigi filmis jäetakse mulje ühest katkematust võttest, siis tegelikult koosneb film kuue- kuni kümneminutilistest duublitest. "Näitlejad küll ütlesid, et kui kaamera käima läks, siis see oli nagu teater," mainis ta ja tõi välja, et režissööri ja operaatori idee oli see, et nad filmivad ainult varjus. "Kui päike tuli välja, siis nad ainult harjutasid ja ootasid, et saaks kasvõi ainult 5 minutit filmida."

Vaata filmi "1917" valmimist tutvustavat videot: