Suhkrumeister Edith Kuusik teeb päris lilledest identseid koopiaid

Üha enam inimesi teeb oma tortidele suhkrumassist ise kaunistusi. "Ringvaate" reporter Heleri All käis õppimas Edith Kuusiku juures, kelle lilled on bioloogiliselt täpsed.

"On keerukamaid ja on lihtsamaid lilli, näiteks Hortensia näeb välja nagu suur pilveke ning selle kallal on väga palju nokitsemistee on ikka paras ettevõtmine küll," nentis Kuusik ning tõi välja, et seetõttu võib ühe lille tegemine võtta ka erinevalt aega. "Mõni saab valmis loetud tundidega, teistele kulub mitu päeva."

Edith Kuusik on käinud suhkrulillede koolitustel nii Moskvas kui mujal maailmas. Eestiski muutuvad suhkrulillede meisterdamise töötoad ning selleteemalised sotsiaalmeedia grupid tema sõnul aina popimaks. Lilli ka tellitakse aina enam, eriti minev kaup on klassikalised roosid pulmatordi peale.

Heleri All proovis ühe õie maitse ka järele. "See maitseb natukene nagu krõbe piparkoogiglasuur. Palju seda ei sööks, aga magusaisu täidab ära küll," kommenteeris ta. Õite valmistamiseks on kasutatud spetsiaalseid tööriistu ja söödavat liimi, mis aitab suhkrumassi koos hoida.