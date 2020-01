Zooloog: aasta loom nahkhiir on supervõimetega

Zooloog Lennart Lennuk käis R2 hommikuprogrammis tutvustamas 2020. aasta loomaks kuulutatud nahkhiirt, kel on tema sõnul lausa supervõimed: tegemist on ainsa imetajaga, kes oskab lennata. Ühe ööga võib ta läbida 200 kilomeetrit ning süüa seejuures ära 300 sääske.

Nahkhiired on ka head tolmeldajad ja levitavad hulgaliselt seemneid. "Praegu käib nahkhiire tõsisem uurimine. On Euroopa projektid ja püütakse kaitsta tiigilendlast, kes on ohustatud liik ja meil Eestis on teda hästi palju," täpsustas Lennart Lennuk.

Aasta looma valimine on nii kaalukas otsus, et rahvale sõna ei antagi, vaid arutelus osalevad keskkonnaga lähedalt seotud organisatsioonid nagu Eesti loodusmuuseum, jahimeeste selts ja teised.

Miks talvel nahkhiiri segada ei tohi, kui paljud neist vereimejad on ja kas nende silmad seletavad paremini või halvemini kui inimese omad? Kas nahkhiirte tööd saab rahasse arvutada ning kuidas on nende suhted tuuleparkidega? Seda kõike saab kuulata intervjuust.