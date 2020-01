Fotod: Kristjan Järvi esines Hamburgis Briti bändi Bastille'iga

Orkester ja Briti rokkbänd olid heategevuskontserdi "Channel Aid – Live in Concert" peaesinejad 4. jaanuaril.

Kristjan Järvi juhatas kontserdil spetsiaalselt orkestrivõtmesse pandud Bastille'i lugusid. Hamburgi kontserdimajas toimunud üritus oli väljamüüdud, seda kogunes vaatama 2100 inimest.

Kontserti kanti üle Youtube'is ning kõik soovijaid said teha annetusi Hamburgi FABS fondile, mille raha annetatakse lastele ja puuetega inimestele mõeldud spordi- ja tantsuprojektidele. Youtube'i ülekannet jälgis üle 10 000 inimese.

Koostöö Bastille'iga oli Läänemere noortele filharmoonikutele esimene selletaoline.

Hittlugude "Pompeii", "Of The Night", "Good Grief" ja "Things We Lost In The Fire" poolest tuntud Bastille'i asutas kaheksa aastat tagasi laulja ja laulukirjutaja Dan Smith. Algselt sooloprojektile nime valides mõtles mees oma sünnipäevale, mis on 14. juulil. Samal päeval tähistatakse Prantsuse revolutsiooni algust ehk Bastille'i vangla vallutamist. Natukese aja pärast liitus bändiga klahvimängija Kyle Simmons, kitarrist Will Farquarson ja trummar Chris Wood. Debüütplaadi andis ansambel välja iseseisvalt, kuid siis võttis tulevased hittmuusikud oma hõlma alla Virgin Records.

2013. aastal väljaantud stuudioalbum "Bad Blood" tõusis kohe Briti muusikaedetabeli esimesele kohale ning püsis tabeli esikahekümnes kaks aastat. Oma loomingu eest on Bastille olnud nomineeritud ka Grammyle.

Läänemere noored filharmoonikud, kuhu kuulub 52 muusikut, harjutasid bändiliikmetega kaks päeva. Dan Smith ütles intervjuus Saksa väljaandele, et filharmooniaorkestriga esinemine on talle suur privileeg.