The Hollywood Reporter tõi Oscari-nominentide seast esile "Tõe ja õiguse"

The Hollywood Reporteri ajakirjanik Scott Feinberg märkis ära tähelepanuväärseimad Oscari lühinimekirja pääsenud, nende seas ka Tanel Toomi mängufilmi "Tõde ja õigus".

Feinberg on väljaandes ära märkinud valitud kategooriate silmapaistvaimad tegijad. Parima režissöörina näeb ta "1917" lavastajat Sam Mendest. Parima meesnäitlejana Robert De Nirot filmis "The Irishman" ja parima naiskõrvalosana Laura Derni filmis "Marriage Story".

Feinberg on esitanud ka oma eelistused parima võõrkeelse filmi kategoorias, nähes, et potentsiaalseimad on Lõuna-Korea film "Parasiit" ja Eesti film "Tõde ja õigus".

"Los Angeleses rahvusvahelise pressiakadeemia poolt välja antava filmiauhinna Satellite Award võitnud "Tõde ja õigus" on valmis saama Eesti teiseks nominendiks Oscarite ajaloos, edestades koos "Parasiidiga" lühinimekirjas olijaid," selgitas Feinberg.

"Parasiit" on kriitikute hinnangul on tugevamaid konkurente võõrkeelse filmi kategoorias, võites pühapäeval ka Kuldgloobuse.

Kes Oscari-nominentide sekka pääsevad, selgub 13. jaanuaril, kui avaldatakse viis parimat igas kategoorias. Oscareid jagatakse 10. veebruaril.