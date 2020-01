Artur Rinne ja Jürgen Rooste muusikavideo sündis laudas

"Ajarändur" on lugu laulikust, kes käis tulevikus vaatamas, kuidas eestlastel elu kulgeb. Nagu laulust kuulda võib, läheb eesti rahval ikkagi hästi. "Ajarändur" on innustatud vanadest regivärsilistest tekstidest – sisaldab ka otseseid laene– ning tublist eesti rahvast. Teksti autor on kirjanik ja luuletaja Jürgen Rooste, esitajad Artur Rinne, Asko-Romé Altsoo ja Marju Varblane.

Loo video filmiti põhupakkidest ehitatud laudas Sangaste lähedal asuvas Kase elustiilitalus, mille perenaiseks on rahvamuusik Marju Varblane. Rollides löövad kaasa talu loomad, Arturi ja Marju lähedased, sõbrad ja nende lapsed. Video ja laulu produtseeris Asko-Romé Altsoo.

"Trubaduur, truväär, minnesinger, bard, singer-songwriter, rändlaulik: me kõik oleme seiklejad selles maailmas ja kõneleme üksteisega just tollel inimeseksolemise viisil," võtsid sõbrad kokku oma muusikufilosoofia.

Esivanemate Kaja on Artur Rinne muusikaprojekt, mille raames ta töötleb regi- ja folklaululist materjali, andes meie vanadele sõnumitele uue aja kuue.