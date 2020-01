Hannes Hermaküla sai pärast 30-aastast juhikogemust omale lõpuks load

Hermaküla sai omale tegelikult juhiload 1990. aastal, kui ta elas pagulasena Ameerikas. Kõik need 30 aastat on ta sõitnud ja pole avariisid põhjustanud. Ta on sõitnud kõigis suurlinnades – Chicagos, Los Angeleses, New Yorgis ning töötanud Tulsas neli aastat autojuhina. Hoolimata kõigest sellest pidi ta tegema Eestis uued load. Autokooli ta küll uuesti minema ei pidanud, kuid pidi tegema teooria- ja sõidueksami.

"Teisel pool maakera omandatud sõiduoskusi on meil väga raske kontrollida. Palju mõistlikum on teie sõiduoskusi kontrollida eksamiga," selgitas maanteeameti eksamiosakonna peaspetsialist Tiit Poll.

Kõik välismaiste lubade omanikud seda tegema ei pea. Hermaküla häda on selles, et USA on liitunud Genfi konventsiooniga, mis näeb ette, et ilma eksamita lubasid vahetada ei tohi. Samas Venemaa, kelle elanike sõiduoskuste üle saab imestada muu hulgas saate "Võimalik vaid Venemaal" videolõike vaadates, on tänu Viini konventsiooni liikmesusele seaduse silmis usaldusväärsem. Sealsete lubade omanikud saavad enda omad Eestis kätte eksamita.

Neid inimesi, kes oma välismaa juhiloa kohaliku vastu vahetavad, on Eestis aastas keskmiselt 2000.

Natuke Hermakülal siiski vedas. Kui seni on juhiloa väljavahetamise sõidueksam kestnud 25 minutit, siis alates 1. veebruarist kaob seegi usaldus ning sõidustaažist hoolimata tuleb lubade vahetajal täpselt nagu algajal tõestada oma sõiduoskust 45-minutisel eksamil. Täpselt nagu teooriaeksamil, ei tohi ka sõidueksamil kaamera autos olla.

Autojuhiload sai Hermaküla kätte. Selleks kulus tal 90 eurot ja umbes 6 tundi liikluseeskirjade meeldetuletamist, pool tundi sõiduõpetajaga sõitmist, pool tundi teooriaeksamil ja teist sama palju praktikaeksamil, samuti maanteeameti büroo sabades seismist.