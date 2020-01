"EnsV-s" mängiv Argo Aadli polnud kommunaalkorterit kunagi varem näinud

Ülipopulaarne telesari "ENSV" on saanud jätkusarja "EnsV" ehk "Eesti, nüüd siis Vabariik". Loomulikult lööb seriaalis endiselt kaasa ka näitleja Argo Aadli, kes tunnistas "Vikerhommikule" antud intervjuus, et kõige kummalisem oli tema jaoks sarja tegelaste jagatud korter.

"Ega sealt midagi head oodata ei ole," iseloomustas Aadli uue seriaali sündmuste käiku.

Näitlejat rõõmustab väga, et Jüri tegelaskuju koos Helene Vannari kehastatud emaga satub pidevalt sekeldustesse.

ENSV tegemistest Eesti Vabariigi aega siirdunud Jüri on miilitsaametist politseisse läinud ning saab Aadli hinnangul küllaltki hästi hakkama. "Ma arvan, et Jüril ei ole häda midagi, läheb üsna hästi," hindas Aadli.

Näitleja hinnangul pole erinevates ajaperioodides mängimises midagi keerukat. Kuna ta on ise sündinud 1980. aastal, siis "EnsV" tegevusaega 1992. aastal mäletab juba päris hästi. "Pigem on iga kord sellest olustikust jube hea välja tulla," naeris ta.

Kõige müstilisem asi, millega Aadli ise 1980ndatel kokku ei pidanud puutuma, on tema sõnul sarjas näidatud kommunaalkorter ja ühine köök. "See on minu jaoks täiesti tundmatu maa, ma ei tea, mis see tähendab," selgitas ta. Kogu seriaalis olev olme on see-eest väga tuttav. Hästi on näitlejal meeles 1986. aastal esimest korda nähtud banaan, mida ta küll paraku maitsta ei saanud.