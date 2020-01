"Eesti lugude" värske hooaja avab dokfilm maadlustreener Arvi Aavikust

"Eesti lood" uue hooaja avafilm "Suurem kui sport" portreteerib kunagist olümpiasportlast ja Epp Mäe treenerit Arvi Aavikut, kes hakkab looma esimest maadlusnaiskonda Eesti ajaloos. Kaht tüdrukut, Viktoriat ja Abigaili, juhendades mõtestab treener vaataja silme all lahti treeneri ja sportlase suhted. "Ütlen kohe, et see pole päris maadlusfilm, kuigi seal maadeldakse palju. Pigem on see film kompromissitutest valikutest, eneseületusest ja inimestevahelistest suhetest," kirjeldas ETV ekraanile jõudvat filmi selle autor Kerttu Soans.

Kokku jõuab lähikuudel ETV ja ETV2 ekraanile üheksa värsket lugu, mis avavad Eestit ja eestlaste tegemisi nii kodumaal kui ka võõrsil. Järgmisel esmaspäeval viib "Eesti lood" näiteks Saksamaale ja kolmas lugu hoopis Gruusiasse. 13. jaanuaril esilinastuv dokfilm "Ära mind lahti lase" jälgib mitukümmend aastat tagasi Eestist lahkunud Elo püüdlusi Euroopa Eestlaste Koori viimisel laulupeole. 20. jaanuaril esilinastuva filmi "Mis teed Gruusia" fookusel on aga grupp eestlasi, kes on võtnud oma südameasjaks teetootmise Gruusias.

Dokumentaalfilmide sari "Eesti lood" algati 2003. aastal ja see koosneb 28-minutilistest tõsielufilmidest, mis keskenduvad elule ja inimestele tänapäeva Eestis. Dokumentaalfilmide tootmist rahastavad ühiselt Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital. Kokku on aastate jooksul valminud üle 200 dokumentaali, kõiki seniseid filme saab järelvaadata aadressil arhiiv.err.ee.