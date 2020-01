Ricky Gervais Kuldgloobustel: kedagi ei huvita enam filmid ja keegi ei käi kinos

Ameerika filmi- ja teleauhindu Kuldgloobuseid juhtis sel aastal Briti koomik Ricky Gervais, kelle jaoks oli see viies ning ühtlasi ka viimane kord auhinnagalat läbi viia. Oma avakõnes kinnitas Gervais, et seetõttu võib ta ka eriti julgeid nalju teha, sest rohkem teda galat juhtima niikuinii ei kutsuta.

Ricky Gervais ütles oma avamonoloogis, et kuigi nad plaanisid teha tänavu in memoriam rubriigi, siis ta vaatas seda nimekirja ning valik ei olnud piisavalt mitmekesine. "Seal olid suures osas vaid valged inimesed ning ma otsustasin, et mina sellist asja läbi ei lase, võib-olla siis järgmisel aastal."

Samuti nentis ta, et tänapäeval ei huvita enam kedagi filmid ja keegi ei käi kinos. "Kõik vaatavad Netflixi," sõnas Gervais ja tõi välja, et kõik paremad näitlejad on pöördunud samuti Netflixi ja HBO-sse. "Need näitlejad, kes on jäänud Hollywoodi, mängivad põhiliselt filmides, kus nad peavad kandma maske, keepe ja eriti liibuvaid kostüüme," mainis ta, lisades, et seda ei saa nimetada enam näitlemiseks. "Pigem tähendab see kaks korda nädalas jõusaalis käimist ja steroidide söömist."

"Režissöör Martin Scorsese kommenteeris Marveli koomiksifilme ja ütles, et need ei ole päris kino, vaid meenutavad pigem lõbustusparke ning kuigi ma olen temaga nõus, siis ei saa ma aru, miks Scorsese käib lõbustusparkides, sest ta on nii lühike, et teda ei lasta kindlasti atraktsioonide peale," sõnas Ricky Gervais.

Õhtujuhil jagus kriitikat ka möödunud aastal lõpus kinodesse jõudnud muusikalile "Kassid" ("Cats"). "Keegi ei ole seda filmi näinud," mainis ta ja tõi välja, et ühes arvustuses öeldi, et see film on koerte kõrval kõige halvem asi, mis on kunagi kassidega juhtunud.

Gervaisi arvates ei peaks filmiinimesed oma tänukõnedes rääkima poliitikast. "Teil ei ole õigust avalikkust millegi suhtes harida, sest te ei tea reaalsest elust mitte midagi," selgitas ta ja rõhutas, et enamik filmitööstuse inimesi veedab vähem aega koolis kui Greta Thunberg.

Vaata täispikka kõnet: