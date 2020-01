Viive Ernesaks valib hommikuvõimlemise asemel kohvi ja sigareti

Ernesaks on virgutusvõimlemist teinud juba 1960ndatest aastatest koos Leelo Röömeliga. Toona mängis Ernesaks ka lugusid nagu "Leegionäride marss", mis sügaval nõukogude ajal keelanud oli. Ernesaks tunnistas, et ei saanud selle eest kunagi karistada, sest keegi lihtsalt ei kuulanud, vahendas ETV saade "Hommik Anuga".

Ernesaks naeris, et tema ise pole eriti tervislik ärkaja. Kui spordireporter Erik Lillo tema ja Leeloga kunagi intervjuu tegi, tunnistasid mõlemad naised, et eelistavad hommikul kruusi kuuma kohviga ja sigaretti. "Positiivne ellusuhtumine ja armastan nalja palju. Vembutada armastan ka palju," ütles Ernesaks, mis on tema hea tervise saladus. "Mul viimasel ajal telefoni teel Maria Klenskaja ütleb, et tal on väga kiire, aga tahab mulle kaks anekdooti rääkida. Telefonianekdoodid, need on väga mõnusad," rääkis Ernesaks.

Ernesaksa sõnul on tema ja Martini eduka koostöö taga see, et tema mängib klaveril liigutusi, mitte muusikat. "Ükskõik, kui hea taustamuusika sa paned, nad mängivad tausta, aga mina mängin liigutust. Ma annan rütmiliselt ja kuna Martinil on võrdlemisi hea rütmitunnetus, siis see on põhi ja ta oskab harjutusi sinna paigutada," selgitas Ernesaks.

Aastaid teatrites klaverisaatjana töötanud Ernesaks tunnistas, et rahas pole ta kunagi supelnud. "Supelnud ei ole, aga maksti hästi Sallo ja Kuslapiga kolhoosides süldipidudel käisime, siis saime päris korralikult," meenutas Ernesaks.