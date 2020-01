Mustafa Celik: ma pole poliitiline põgenik, tulin siia armastuse pärast

Türgist pärit operaator Mustafa Celik loobus Türgi kodakondsusest Eesti kodakondsuse kasuks. Mees tõdes, et Eestis elamine on suur rõõm, kuigi tema kolis siia armastuse pärast.

Celik ja tema eestlannast abikaasa kohtusid Pariisis, kui mees seal õppis. "Minu jaoks on oluline, et ükskõik, kus ma elan või töötan, ma proovin olla nagu kohalikud," ütles Celik ETV saates "Hommik Anuga", et ka Pariisis elades proovis ta elada nagu prantslased.

Kui alguses elas Celik oma abikaasaga Istanbulis, siis mõne aja pärast otsustati Eestisse kolida. "Ma ei ole poliitiline põgenik, sest mina tulin ainult armastuse pärast siia, sest abikaasa tahtis ja siis ma tulingi," arutles Celik.

Celik kiitis, et Eesti on väga turvaline riik elamiseks. "Eestis elamine on nagu jackpot, ainult eestlased ei tea seda," ütles Celik, et eestlased virisevad liiga palju oma elu üle. Celiku sõnul on Eesti laste jaoks ideaalne riik. "Kui kodust välja tuled, leiad iga viie minutiga pargi," selgitas Celik, kelle kodus kasvavad kuueaastased kaksikud.

Celiku sõnul polnud Türgi kodakondsusest loobumine keeruline, selle jaoks tuli teha kaks eksamit. Üks neist oli eesti keele eksam, teine põhiseaduseksam. "Ma arvan, et tavalistele inimestele on see raske, ka tavalistele eestlastele," ütles Celik.

Celik lisas, et ei tea, mida ta 20 aasta pärast teeb, kuid praegu ta Eesti kodakondseks hakkamist ei kahetse. "Ma elan kindlasti nagu eestlased, ma ei saa öelda, et ma elan Eestis nagu türklane," lausus Celik.