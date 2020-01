Super Hot Cosmos Blues Band: loodame, et "Maybe Maybe" ei jää meie suurimaks hitiks

Saates esitasid bändimehed ka Eesti Laul 2014 võistluslaulu "Maybe Maybe". "Kui me stuudiosse läksime, läksime me teise koha lugu kirjutama. Leppisime nii kokku ja nii läks ka," rääkis bändiliige Mati Sütt.

"Maybe Maybe" saavutas Eesti Laulu konkursil Tanja laulu "Amazing" järel teise koha. Bändi solist Janno Reim ise loodab, et "Maybe Maybe" ei jää siiski SHCBB suurimaks hitiks.

Uuelt aastalt ootab bänd uut muusikat. "Teeme uusi lugusid, salvestame muusikat, naudime pillimängimist," loetles Reim tulevikuplaane.