Turismiekspert: Tallinna vanalinn on värav Eestisse, aga edasi tuleb tööd teha

Tallinntuuri juhatuse liige Daisy Järva tõdes, et turisti Tallinnast välja viimine nõuab palju tugevamat müügitööd, sest isegi kui turist on leidnud tee Eestisse, siis Tallinnast ta naljalt kaugemale ei lähe.

Maailma üks juhtivamaid uudisteorganisatsioone CNN soovitas alanud aastal oma reisirubriigis külastada Eestit. Euroopast olid nimekirja esikümnes veel Galway Iirimaal ja Kopenhaagen Taanis. "Iga positiivne fakt, mida Eesti kohta on kuulda rahvusvahelises ajakirjanduses ja teisalt see on tasuta reklaam meile Eestile, igal juhul tuleb see heaks kiita, tänada CNN-i ajakirjanikke," ütles Järva "Vikerhommikus".

Selleks, et turistid Tallinnast välja viia, tuleb Järva sõnul aga veel suuremat vaeva näha. "Tööd tuleb palju teha, natukesest ei aita," arutas ta, et reisikorraldajad peavad tegema koostööd ja turiste oskuslikult üle Eesti laiali pilduma. "Tööd teeme selles suunas, aga lõppotsustaja on ikkagi reisikorraldaja väljastpoolt," lausus ta.

Järva tõi näiteks ühe väikese Inglise seltskonna orelimängijaid, keda ta mõne aasta eest mööda Eestit rändama viis. "Kuhu väikelinnadesse me neid ei viinud, nad olid nii vaimustuses. Ja sellised erigrupid jätavad ka vaieldamatult rohkem raha Eestisse," arutas ta. "Tuleb lihtsalt üles leida neid ajaloohuvilisi, keda on võimalik ka Euroopas ja väikeses Eestis mööda ajaloolisi kohti sõidutada," selgitas Järva.

Ta lisas, et Eesti tugevaim märksõna on loodus. "Eesti on roheline. Kui me võtame arhitektuuri, siis tihti meid võrreldakse, et Tallinn on väike Praha. Aga me eristume ja sellist vanalinna siin Põhja-Euroopas, mis oleks nii hästi säilinud ja kus tänavate võrgustik oleks 13. sajandist, ei ole naljalt leida. See on tegelikult see värav Eestisse, aga siit edasi tuleb tööd teha, et kogu Eesti saaks piisavalt turiste," ütles ta.

Järva kiitis, et tegelikult teevad Eesti turismifirmad head tööd, viies inimesi jalgrattatuuridele või Tallinnast välja näiteks Rakvere linnusesse. "Viiakse ka välja ja vaieldamatult on kohalikud selle kohta öelnud, et miks Tallinna vanalinn on ülerahvastatud ja oma inimene sinna enam ära ei mahu, aga tegemist on ikkagi maksimum kolme kuuga," arutles Järva, et ülejäänud aastast on ka Tallinnas vabamalt ruumi.