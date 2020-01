Esimene "Rakett 69" tuli eetrisse 15. jaanuaril 2011 ja selles pidid kandidaadid võistlema teadlastest komisjoni ees oma etteastetega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nüüd aga ei esine kandidaadid enam oma katsetega, vaid lahendavad kiiruse peale ülesandeid.

Saatejuht, füüsik Aigar Vaigu kiidab meie koolisüsteemi selle eest, et "Rakett 69" kümnendat hooaega noori paelub.

"Selle tingib meie koolisüsteem. Nende õpilaste, kes kooli tulevad, ja tegelikult ka, kes lasteaias on, uudishimu hoitakse üleval. Ja tegelikult ka see, et saade on eetris kümnendat hooaega. Need noored, kes tulevad, on selle saatega üles kasvanud," selgitas Vaigu.

Aastast 2011 on "Rakett 69" võistelnud 134 osalejat. "Neid, kes sellest saatest on välja lennanud, kellest on saanud päris teadlane, on kaks-kolm. Aga neid, kes on läinud ettevõtetesse tööle, saanud inseneriks, meeskonna juhiks, on oluliselt rohkem," lisas Vaigu.

Saatesarjaga on kaudselt ühinenud tehnikaülikool, Tartu ülikool, Tallinna ülikool ja nüüd maaülikool, kus kolm parimat võivad valida õppekoha.

""Raketti" võiks teha veel kümme ja siis veel 100 aastat, sest "Rakett" on üks osa suurest teaduse populariseerimise masinavärgist," sõnas Vaigu.

Kümnenda hooaja avasaateks selgitati ligi 100 kandidaadi seast välja need 30 noort, kes panid end proovile teaduslabürindis teaduskeskuses AHHAA. "Rakett 69" laupäevase avasaate lõpuks selgusid 15 väljavalitut, kes pääsevad "Rakett 69" pardale võistlema 10 000-eurose teadusstipendiumi nimel.

Järjekorras juba kümnes hooaeg koosneb 16 saatest. Kevadel toimuvasse finaali jõuavad kaks kõige nutikamat, osavamat ja strateegiliselt küpsemat noort. Noorte võistlusel hoiavad silma peal kohtunikud Aigar Vaigu, Riin Tamm, Heli Lukner, Kaja Pae, Mart Noorma ja esmakordselt saatega liitunud Taavi Kotka.

"Rakett 69" on ETV ekraanil laupäeviti kell 19.30.

"Rakett 69" alustas esmakordselt 2011. aastal. Saatesari valmib Eesti originaalformaadi põhjal ETAg-i ja Vesilinnu koostöös. Saate režissöör ja kaasautor on algusest peale olnud Indrek Simm.