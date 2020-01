Liisu Lass: lõpuks on lugejate enda valik, mida nad loevad või meediast tarbivad

Saatejuht ja teleuudiste juht Liisu Lass ütles, et Eesti meediamaastikul on kõik hästi ning lõpuni objektiivne olla pole võimalik. Lassi sõnul jääb lõplik otsus, mida meediast jälgida, selle tarbijale.

"Ma ei usu sellesse, et keegi saaks olla lõpuni neutraalne. Tõsi, uudised või uudistesaade on alati selles mõttes objektiivne, et me anname sõna ühele ja teisele poolele ja vaataja saab ise otsuse teha," ütles Lass Vikerraadio saates "Owe Peterselli show".

Lassi sõnul on laias pildis Eesti meediamaastikul kõik hästi. "Lihtsalt mõnes väljaandes tasuks rohkem kaaluda või vaadata, aga see on väljaande enda otsus ja lõpuks lugejate enda valik, mida nad siis loevad või ei loe ja meediast tarbivad," arutles ta.

Lassi sõnul on uudistetarbimine viimaste aastatega drastiliselt muutunud, sest nutitelefonide näol on kõigile uudised kogu aeg kättesaadavad. Seetõttu on ka "Aktuaalse kaamera" roll muutunud. "Pigem õhtune uudistesaade on professionaalselt tehtud ajakirjanduslik valik vaatajate jaoks. Need teemad sellest päevast esile tõsta, et need on olulised teemad ja anda sinna juurde põhjused, miks eesti inimesed neid võiks teada ja kuidas neist aru saada," selgitas Lass.

2019. aastat kirjeldas Lass kui ühe teema aastat. "Minu jaoks isiklikult tundub, et see 2019 oli pigem mitte just kõige põrutavam," tõdes ta.

Lass lisas, et paratamatult peegeldub meedias rohkem halbu uudiseid, sest uudiskriteeriume on negatiivsetes uudistes rohkem. "Vastab tõele, sest kahjuks negatiivse maiguga sündmusuudis või negatiivsus on see, mis tõmbab tähelepanu. Positiivsed asjad, võiks ju vastu vaielda, tõmbavad ka tähelepanu. Kui on ikkagi midagi väga toredat ja head juhtunud, siis loomulikult läheb inimestele korda," tõi Lass näiteks möödunud aasta rõõmsad spordisündmused.

Lass ise ei suuda uudistest eemale hoida ka puhkuse ajal. "Juhtub harva, enamasti on kahjuks nii, et kui juba puhkusel oled, siis ka välismaal olles vaatad vähemalt online'ist üle, mis maailmas või Eestis toimub, sest distantsilt tundub Eesti elu teistsugune, mitte nii tõsine kui kohapeal olles. Päris nii, et nupp välja, seda ma ei ole teinud ja ei oskakski teha," avaldas ta.