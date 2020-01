Tallinna varjupaigast leidis mullu uue kodu 527 looma, nende hulgas kolm rotti ja kaks tuvi

Uue kodu leidis 455 kassi, 56 koera, kaks hamstrit, kuus küülikut, kaks merisiga, üks papagoi, kolm rotti ja kaks tuvi.

Oma vana omaniku juurde leidis tagasitee 318 looma, neist 201 koera, 113 kassi, kaks küülikut, üks tuhkur ja üks kana. Ühtekokku püüti aasta jooksul pealinna tänavatelt 1039 looma.

Ennetustöö raames steriliseeriti/kastreeriti enne uude kodusse minekut 346 kassi ja 51 koera. Ehkki varjupaika jõudnud loomade arv on püsinud viimaste aastate lõikes sama, siis koju saanud loomade hulk on tõusnud. Kasside puhul on aasta-aastalt suurenenud koju tagasi saanud loomade arv, seda suuresti tänu 2015. aastal kehtima hakanud kasside kiibistamise kohustusele.

Praegu on Tallinna loomade varjupaigas kümme koera ja 95 kassi. Viimati oli nii vähe kasse varjupaigas siis, kui loomade varjupaik Paljassaares avati.