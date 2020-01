Justin Bieber avaldas üle kolme aasta esimese soolosingli

Muusik avaldas oma värske singli "Yummy", mis on tema esimene soolosingel pärast kolme aastat. Bieberi viimane koostöösingel ilmus pea aasta tagasi, vahendas EW.

Uus singel kõlab Bieberi peagi ilmuval stuudioalbumil, mis on järjekorras viies. Seni pole teada, mis on albumi pealkiri, kuid see peaks ilmuma selle aastanumbri sees.

Muusiku mänedžer Scooter Braun ütles, et Bieberil on olnud väga pikk paus. "Selle aja jooksul ta abiellus ja on palju inimesena kasvanud. Ta on valmis end jälle läbi muusika väljendama," avaldas Braun.

Jaanuari lõpus ilmub Youtube'is kümneosaline dokumentaalsari, mis peegeldab muusiku ja tema abikaasa Hailey Baldwin Bieberi elu.