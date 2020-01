Laupäeval stardib ETV-s teadusvõistluse "Rakett 69" kümnes lend

Ligi saja kandidaadi seast selgitati välja need 30 noort, kes panevad end proovile teaduslabürindis teaduskeskuses AHHAA. "Rakett 69" laupäevase avasaate lõpuks selguvad 15 väljavalitut, kes pääsevad "Rakett 69" pardale võistlema 10 000-eurose teadusstipendiumi nimel.

"Teeme "Rakett 69" noorte pärast," ütles saatejuht, füüsik Aigar Vaigu. "Nemad annavad sellele saatele mõtte – nii osalejad kui ka need, kes ekraanil toimuvale kaasa elavad ja ise saates nähtut järele teevad," lausus ta.

Lisaks peapreemiale ootab kolme parimat osalejat õppekoht vabalt valitud erialal Tallinna Tehnikaülikoolis, Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis või sellest aastast partnerina lisandunud Eesti Maaülikoolis. Auhinnad panevad omalt poolt välja ka Tartu Ülikooli teaduskool ja erinevad Eesti ettevõtted. Juubelihooajale omaselt on oodata auhinnaportfellis ka üllatusi.

Järjekorras juba kümnes hooaeg koosneb 16 saatest. Kevadel toimuvasse finaali jõuavad kaks kõige nutikamat, osavamat ja strateegiliselt küpsemat noort. Noorte võistlusel hoiavad silma peal kohtunikud Aigar Vaigu, Riin Tamm, Heli Lukner, Kaja Pae, Mart Noorma ja esmakordselt saatega liitunud Taavi Kotka.

Tootjafirma Vesilind juhi Riho Västriku sõnul on "Rakett 69" muutunud juba ammu omaette nähtuseks. "Nüüd, kümnendal hooajal on need, kes esimestel hooaegadel lasteaias käisid ja meie saadet fännasid, saanud piisavalt vanaks, et ise osaleda. Seega saame rääkida juba uuest raketlaste põlvkonnast," ütles Västrik.

"Saate suurearvuline vaatajaskond tänases nii paljude võimalustega maailmas näitab, et "Rakett 69" on väga oodatud ja vajalik," põhjendab SA Eesti Teadusagentuur (ETAg) tegevjuht Karin Jaanson teadusagentuuri osalust ja lisab, et tegijatel on suurepäraselt õnnestunud kokku sobitada hariv ja meelelahutuslik tegevus. "Peame väga tähtsaks, et noored loodus- ja täppisteaduste, inseneeria ning tehnoloogia vastu huvi tunneksid. "Rakett 69" aitab sellele kindlasti kaasa," arutas Jaanson.

"Rakett 69" alustas esmakordselt 2011. aastal. Saatesari valmib Eesti originaalformaadi põhjal ETAg-i ja Vesilinnu koostöös. Saate režissöör ja kaasautor on algusest peale olnud Indrek Simm.

"Rakett 69" on ETV ekraanil laupäeviti kell 19.30