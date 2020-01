Tanel Toom: see film ei näita eestlaste ilusamat poolt

"Tõe ja õiguse" režissöör Tanel Toom andis intervjuu USA filmiteemalisele veebilehele Awards Circuit, kus tõdes, et filmis on tähtsal kohal stseenid, mida inimesed raamatust ei mäletagi. Toomi sõnul läheb film eestlastele hinge, sest see osutab meie tumedamale poolele.

Toom ütles, et "Tõest ja õigusest" on proovitud varemgi filmi teha, kuid raamatu keeruka loojutustuse tõttu on need tegemata jäänud. Toom ise töötas terve aasta lihtsalt selle kallal, et filmi struktuur paika panna. "See aitas mul kogu materjali mingilgi moel hoomata," arutas ta Awards Circuit'i intervjuus.

Toomi sõnul oli üheks huvitavamaks osaks materjali filmiks muutmisel see, et tõstis mitmed raamatus lühidalt kirjeldatud olukorrad filmis esile. "Ma valisin need sündmused, mis minu jaoks loogilised tundusid. Näiteks esimene kord, kui Andres läheb kohtusse, räägib tõtt ja kaotab, on minu silmis väga oluline koht selle karakteri elus. Raamatus oli sellest vaid pool lehekülge, kuid mina rõhutasin seda," selgitas Toom.

Toomi sõnul oli olulisel kohal ka stseen, kus Andres Marit esimest korda peksab. "See oli kõigest üks lause raamatus, aga minu jaoks väga oluline hetk karakteri tegevusjoonel. See oli hetk, kui sündis koletis. Aga raamatus võib see hetk kahe silma vahele jääda. Kui film välja tuli, oli palju neid, kes ei uskunud, et see stseen ka raamatus oli," avaldas Toom.

Toom lisas, et eestlastele läheb filmi niivõrd korda, sest nad tunnevad selle karakterites ära iseenda. "See on väga kurb ja emotsionaalne film eestlastele, sest see pole ilusaim pilt neist. Paljud on mulle öelnud, et see karakter meenutab kellegi isa, abikaasat või teda ennast," tõdes Toom.

Toom on varem olnud Oscarile nomineeritud lühifilmiga "The Confession", kuid tema sõnul on lühifilmi puhul panused madalamad ja pole vaja nii suurt kampaaniat teha. "Sel aastal oli kokku 93 filmi ja me alustasime nullist, sest meil pole auhindu suurtelt festivalidelt. See on film, millest keegi midagi ei tea," ütles Toom, nimetades eelnimekirja pääsemist imeks. "Eriti seetõttu, et sel aastal on võõrkeelsete filmide kategoorias palju suuri filmitegijaid ja väga keeruline on väikse riigi ja tundmatu filmiga pilti pääseda," arutles Toom.

Toomi mõlema filmi keskmes on piibel ning režissööri sõnul on ta piiblist olnud alati huvitatud. "Seal on tuhandeid lehti ja nii palju vastuolusid. See on raamat, kust sa leiad õigustuse ükskõik millele, isegi halbadele asjadele," ütles Toom, et just seda teeb ka Andres "Tões ja õiguses". "Andres ei otsi vastuseid, vaid ta otsib õigustust. Ta kasutab seda raamatut ära," ütles Toom.

Filmi "Tõde ja õigus" rahvusvaheline versioon on 16 minutit lühem kodumaisest. Toomi sõnul lõikas ta filmist vaid õhku välja. "Me tundsime, et see on tundmatu film Eestist tundmatute näitlejatega ning pikkus võib olla hirmutav. Me lõikasime mõned sekundid siit ja mõned sealt, kuid need polnud tähtsad kohad," ütles Toom, et filmi sisu on laias laastus sama.