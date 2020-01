Tippkokk Angelica Udeküll viib ETV vahendusel põnevatele maitserännakutele

Kaheksa nädala jooksul viib tee Angelica Põhjarannikule, Võrumaale, Mulgimaale, Pärnumaale, Põltsamaale, Peipsiäärde, Ida-Virumaale ning Hiiumaale.

"Enne selle saate tegemist arvasin, et tean kodumaisest toidust peaaegu kõike. Nii hea meel, et eksisin. Nii palju avastamata aardeid, inimesi ja toite. See on üks südamlik ja lõbus saade päris inimestest, kes ühel või teisel moel on pühendanud oma elu eesti toiduloo kirjutamisele," rääkis Angelica oma kulinaarsetest seiklustest.

Esimeses saates sõidab peakokk Angelica Udeküll ringi Põhja-Eestis, et aru saada, milline on rannarahva traditsiooniline köök. Ja kuigi tegu pole kokasaatega, valmistab Angelica iga saate lõpus enda versiooni traditsioonilisest toidust. Nii näiteks saavad avaosas bändi Elephants From Neptune poisid maitsta õllemaitselist koogel-moogelit ning džinnimarinaadis räime. Ja nagu rokimeeste silmist võis lugeda, viis see keele alla.

Kaheksaosaline sari "Suus sulav Eesti" on ETV ekraanil laupäeviti kell 10, seejärel naaseb uute osadega taas ekraanile "Maahommik".