Galerii: Hiinas kerkivad hiiglaslikud jääskulptuurid

Jääfestivali on peetud Harbinis aastakümneid ning igal aastal meelitab see piirkonda miljoneid külastajaid. Festivali idee sai alguse 1963. aastal, kui piirkonnas avati jääst laternate pidustused. 1985. aastast on jääfestivali peetud järjepidevalt.

Heilongjiangi provintsi keskuses Harbinis langevad kraadid talvel isegi alla 40 kraadi ning jäälinn püsib kuni märtsi lõpuni.