Marvel saab esimese transsoolise kangelase

Marvelit on tihti kritiseeritud tegelaste vähese mitmekesisuse ning LGBTQ+ tegelaskujude puudumise pärast. Feige kinnitas nüüd, et Marveli esimene transsooline kangelane lööb kaasa peagi ilmuvas linateoses "The Eternals", vahendas Independent.

Filmis "The Eternals" löövad kaasa veel Angelina Jolie, Richard Madden ja umail Nanjiani.

Feige on varem kinnitanud, et üks filmi karakteritest on geimees. "Ta on abielus, tal on perekond ja see on lihtsalt osa temast," kommenteeris Feige augustis antud intervjuus saates "Good Morning America".

"The Eternals" jõuab kinodesse novembris. Jack Kirby loodud koomiksiseerial põhinev "The Eternals" on kosmosefilm, mille lugu leiab aset miljardeid aastaid tagasi inimkonna sünni alguses kaugel kosmose sügavustes. Filmi režissöör on Chloe Zhao.