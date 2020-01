Šoti pruulikoda Brewdog avab maailma esimese alkoholivaba õlle baari

Pruulikoda Brewdog avab 6. jaanuaril Londonis maailma esimese alkoholivaba õlle baari, kus on müügil ainult alkoholivabad joogid. Pudelijookide kõrval on baaris valikus ka üle kümne erineva alkoholivaba vaadiõlle.

Uue baari avamisega tutvustab Brewdog ka kaht uut õlut. Üks neist on Wake Up Call, mis on alkoholivaba kohvi-stout, ning teine Hazy AF, mis on alkoholivaba IPA, vahendas pruulikoda oma blogis.

Koos alkoholivaba baari avamisega algatas Brewdog kõigis enda Suurbritanna baarides kampaania "Drink All You Can Jan". Värske kampaania raames kehtib jaanuaris kõigile alkoholivabadele õlledele tasuta täitmine.

BrewDog on kõige suurem iseseisev pruulikoda Šotimaal, mille toodangu mahuks on umbes 120 000 pudelit kuus ja õlut eksporditakse üle maailma. 2017. aastal avas Brewbog oma baari ka Tallinnas Rotermannis.