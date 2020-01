"Jõulutunneli" abil koguti psüühiliste traumadega laste heaks rekordiliselt pea 400 000 eurot

Heategevussaate partneriks on MTÜ Oskar Alliku kodu, kellega koos selgitati vajadust ennetava ja rehabiliteeriva miljööteraapilise ravilahenduse järele hingetraumadega noortele. "Jõulutunneli" üleskutse märgata haiget saanud noori ja toetada miljööteraapilise ravikodu rajamist leidis väga sooja vastuvõtu. 31. detsembri südaöö seisuga oli telefoniannetusi laekunud 277 390 eurot, 20 441 eurot kanti otseannetustena MTÜ pangakontole. Pea 100 000 euro ulatuses on sõlmitud eellepinguid Eesti juhtivate puiduettevõtetega, kelle toetusel saab ravikodu esimese maja ehitamine võimalikuks.

Tänu "Jõulutunnelile" saab mittetulundusühing ellu viia unistuse, tuues sarnaselt Põhjamaadele tervikliku miljööteraapilise raviteenuse ka Eestisse. MTÜ Oskar Alliku kodu esindajad dr Anne Daniel-Karlsen ja Ants Johanson tänasid selle eest kõiki toetajaid: "Oleme südamest tänulikud Eesti inimestele, kes oma annetusega näitasid, et nad hoolivad ning valutavad südant meie laste ja noorte pärast, kelle usk, et keegi neid nende lootusetusetuna näivas olukorras aidata tahab, kadunud oli. See on imeline kingitus meile, eelkõige aga Eesti lastele."

Heategevussaate 20-aastase ajaloo jooksul on "Jõulutunnel" abistanud tuhandeid eestimaalasi. Saate produtsent Ene-Maris Tali tunneb heameelt, et sedavõrd oluline teema nagu psüühikahäiretega lapsed ja noored puudutas väga paljude inimeste südant. "Rahvusringhäälingu roll on tõstatada ühiskonnas olulisi teemasid, mis vajavad lahendamist. Tänavune "Jõulutunnel" võttis endale ülesande rääkida lastest, keda on väärkoheldud, kiusatud, hüljatud ja kes on täiskasvanute tülide vahele jäänud või nende ohvrid olnud. Need lapsed on meie keskel, aga me ei märka nende seisundit või ei oska seda ära tunda. Loodan väga, et siit edasi võetakse probleemi tõsiselt ning koos esimese ravikoduga muutub abi katkise hingega lastele ja nende peredele kättesaadavamaks."

"Jõulutunnel 2019" saadet juhtisid Anna ja Kristjan Pihl, eelsaadet Hannes Hermaküla. Teemakohased videolood tõid saatesse Christel Karits, Silvia Karro, Aivi Parijõgi, Hannes Hermaküla, Kaidor Kahar, Ants Lusti. Saates musitseerisid ansambel Miljardid, Lenna, Jäääär, Sissi ja Uku, Raul ja Carlos Ukareda, Justament ja Inga Lunge, Laura ja Koit, Curly Strings koos saatejuht Kristjan Pihliga, Anne Veski, Rasmus Rändvee, Reket, Ott Lepland, Ariadne, Elina Nechayeva, Marek Sadam ja Maia Vahtramäe. Kontserdil Tartu Pauluse kirikus astusid üles Tõnis Mägi, Johansonid, Riho Sibul ja Ain Agan, Rolf Roosalu ja Tiit Kikas, organist Maris Podegrat jt.

"Jõulutunneli" meeskonda kuultusid sel aastal režissöör Sander Allikmäe, toimetajad Marika Kaasik ja Ene-Maris Tali, muusikatoimetaja Birgit Rae, kunstnik Ivi Piho, juhtoperaator Raul Priks, projektijuht ning produtsent Ene-Maris Tali.

"Jõulutunneli" lugusid ja muusikavideoid saab vaadata erilehel.

Miljööteraapilise ravikodu rajamisest saab pikemalt lugeda lehelt peedukodu.ee.