Tanel Toom Los Angeles Times'ile: olin valmis, et mind maapõhja tambitakse

Toom tunnistas, et filmi pika ettevalmistuse jooksul tundis ta end nagu orav rattas ning tulemust ei osanud ta ette näha, vahendas Los Angeles Times.

"Eestlased, meedia ja kõik olid filmist väga teadlikud, sest selle tegemine võttis nii palju aega. Ja kui me otsisime näitlejaid, oli igal eestlasel oma nägemus, kuidas film peaks välja nägema, sest see põhines ju raamatul. Kuigi paljud eestlased pole seda raamatut tegelikult lugenudki," arutles Toom.

Toom lisas, et režissöörina on alati risk, et inimesed pole tulemusega rahul. "Jah, ma olin vägagi valmis, et mind maapõhja tambitakse," tunnistas Toom.

"Tõde ja õigust" saatis aga suur edu, pälvides vaadatuima Eesti filmi tiitli ning jõudes Oscari-nominatsioonide eelnimekirja.

Toom lisas, et loomingulise töö puhul on alati võimalus läbikukkumiseks, mis paneb teda ainult rohkem töötama. "Mida kõrgemad on panused, seda enam sa ennast tagant lükkad ja seda suurem on rõõm õnnestumise järel," arutas Toom, kes valmistab juba ette oma järgmist filmi pealkirjaga "Gateway 6".

"Tõde ja õigust" valmistas Toom ette aastaid. Stsenaariumi valmimine võttis neli aastat ja sellele lisandus kolm, et film kinolinale jõuaks.

Toom paljastas väljaandes, et tema suurimaks väljakutseks "Tõe ja õiguse" filmimisel oli ilm. "Eriti keeruline oli talveosa. On inimesi, kes ütlevad, et kliimasoojenemine on väljamõeldis, kuid Eestis on meil alati olnud neli aastaaega. Nüüd on ilm tõeliselt muutumas ja talv tuleb igal aastal üha hiljem. Mõnel aastal pole talve ollagi," ütles Toom, et seetõttu tuli talvevõtteid kaks korda edasi lükata.