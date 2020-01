Kinodesse jõuab Suurbritannia kuningliku teatri lavastus "Suveöö unenägu"

Sünopsis:

Metsas vaenutsevate haldjakuninga ja -kuninganna tee ristub põgenikest noorte armastajate ja näidendit harjutada püüdva näitetrupi omaga. Võlukunsti valdav kuninglik paar sekkub oma tüli paisudes surelike ellu, põhjustades armukolmnurki, inimeste äravahetamist ja moondumist. Tagajärjed on naljakad, ent ka sünged.

"Suveöö unenägu" on kinolinal näitamiseks jäädvustatud Londoni Bridge Theatre's. Titania, Oberoni, Pucki ja Bottomi osades astuvad üles Gwendoline Christie ("Troonide mäng"), Oliver Chris ("Green Wing", NT Live'i "Noor Marx"), David Moorst (NT Live'i "Halleluuja!") ja Hammed Animashaun ("The Barber Shop Chronicles"). Lavastaja on Nicholas Hytner, kes tõi hiljuti publiku ette näidendi "Julius Caesar" (NT Live 2018).