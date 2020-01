Adele'i lood tulevad tagasi

29. detsembril Alexela Kontserdimajas täissaalile peetud kontsert "Someone Like You" naaseb detsembris Eestisse kolmeks korraks: 27. detsembril Tallinnas Alexela Kontserdimajas, 28. detsembril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 29. detsembril Pärnu Kontserdimajas.

Sündmusel esitas Katie Markham koos Londoni muusikutega Adele'i hitte. Adele valis ise välja saate "The X Factor" finalisti Katie Markhami, et too esineks telekanali BBC saates "Adele Special". Katie ei osanud toona unistadagi, et saate käigus õnnestub tal iidoliga lava jagada ja koos laulda. Samuti ei osanud ta ette näha, et sellest kõigest kasvab välja kontsertkava, mis viib ta aastateks tuurile.

"Someone Like you" toob lavale Adele albumite "19", "21" ja "25" lööklood ("Someone Like you", "Hello", "When We Were Young", "Skyfall" jt).