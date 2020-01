Chase & Status tuleb Tallinna

Tondiraba jäähallis 22. veebruaril toimuv võitlusspordiüritus The League 2 lõpeb peoga, mille peaesinejaks on maailmakuulus drum'n'bass'i duo Chase & Status.

Londoni duo Chase & Status edukaimad plaadid on "No More Idols" (2011) ja "Brand New Machine" (2013), milledelt pärinevad aegumatud hitid nagu "Blind Faith", "End Credits", "Time" jne.

Tänavu tuldi välja viienda stuudioalbumiga "RTRN II JUNGLE", mis ongi stiililt jungle, mitte duo tavapärane drum'n'bass. Oleks nagu taas aasta 1994, kui jungle'is liikusid sellised ragga-mehed nagu General Levy, kes teeb kaasa 25 aastat hiljem ka Chase & Statuse plaadil.

Enne Chase & Statuse loomist oli duo sage külaline Londoni legendaarses plaadipoes Black Market Records, kus olevat parim jungle'i plaatide valik. Uus plaat lindistati Jamaical ning see on võitnud juba Drum & Bass Arena Awardsi parima albumi tiitli aastal 2019.

"Jamaica artistidel oli väga lihtne soov: "Raha on? Väga hea, lähme kohe stuudiosse!" Viie päevaga tegime 16 lugu," räägib duo liige Will.

Tallinnas duol kõrgeid nõudmisi pole: kõvasti energiajooke, paar pudelit šampust ja puuvilju.

Peo teeb eriliseks mahukas lavalahendus, kus on kombineeritud käsitsi valmistatud lavadekoratsioonid, Eesti mõistes ilmatu hulk valgustehnikat ning LED-ekraan lahendused.

"Tõenäoliselt on tegemist sellise projektiga, mida varem Eestis sisetingimustes nähtud pole," sõnas Rawest Eventsi esindaja Mirko Karu ja lisas, et eelprogrammeeritud show-elemendid ja introde lahendused on tehtud spetsiaalselt selle sündmuse tarbeks.