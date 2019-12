Filipp Kirkorov lubas uueks aastaks ETV eetris üllatust

Kirkorov tervitas ETV otse-eetris kõiki eestlasi ja eriti Uku Suvistet, kes osaleb Eesti Laulul. Suviste tunnistas, et Kirkorov küsis temalt videotervituse saatmisel nõu. "Seda ta tõepoolest küsis, et kuidas öelda Eesti Laul ja Suviste," rääkis muusik.

Kirkorov lubas muuhulgas, et peagi on oodata temalt Eesti Televisiooni vahendusel üllatust.

Kirkorov on osaline ka Suviste Eesti Laulu võistlusloos "What Love Is". "Minu võistluslugu, mis sel aastal tules on, me tegime selle laulu selles mõttes koos, et seal on kaasatud väga palju tema tiimi, kes eelmine aasta esindas Venemaad," avaldas Suviste.

Suviste tõdes, et eelmisel aastal Venemaa talendisaates "The Voice" osalemine on talle avanud uusi uksi. "See osutus minu jaoks kogemuseks, mida ei vahetaks millegi vastu ja senimaani on võimalik selle vilju taaskasutada," ütles ta.

Suviste lisas, et ka tema vene keel on parem kui kunagi varem. "Mis puudutab otse-eetrites intervjuude tegemist, siis ma olen alati puigelnud, et saatke mulle küsimused ette. Eks ta on parem kui kunagi varem," lausus Suviste.