"Selle aastahiti võitmine, mis eile tuli, oli minu jaoks šokk. Ma lootsin, et minu poolehoidjad hääletavad ja hoiavad pöidlaid, aga sel aastal tuli niivõrd palju häid laule, oleks olnud rumal mõelda, et kõik läheb nii lihtsasti," arutles Lemsalu.

Lemsalu tõdes, et uskus aastahiti tiitlit Nublu "Für Oksanale" või 5Miinuse loole "(ei ole) aluspükste". Lemsalu tõdes, et räpp on see, mis praegu ilma teeb. "Ma olen proovinud, aga räpsinglit minult veel ei saa," naeris Lemsalu, et miski pole siiski võimatu.

Lõppeva aasta kohta ütles Lemsalu, et see on olnud väga meeleolukas ja väga töine. "Nagu iga aasta, sama vastus. Aga alati need tööd varieeruvad," lausus Lemsalu.