"Kui mulle helistati, meis seda edevust peab olema. Mulle meeldivad väljakutsed, ma hetke mõtlesin, aga mõtlesin, et ma ikka lähen teen ära, sest mul on selline näitleja vastas," ütles Linna, kes mängib sarjas koos luule Komissaroviga.

Linna tunnistas, et oli nii närvis võtete pärast, et ei saanud hästi magadagi. "Mulle meeldivad need väljakutsed, aga olen siiski nii palju vanem ja targem, ma kaalun, et kohe igasse kohta ei lähe ja jah ei ütle, et ämbrisse ei astuks," ütles ta.

Linna lisas, et temal oli erakordselt hea aasta, mis on olnud täis ootamatusi ja kingitusi. "Kõik need autasud, mis ma saanud olen ja juubelid, juubelikontsert täismajale ja plaat. Ma ei ole kunagi osanud sellest unistada," ütles Linna.

Aasta algul sai Linna EMTA galal parima naissaatejuhi tiitli. Linna sõnul oli see suur üllatus. "Ma olen üks meie hulgast, mul ei ole olnud ambitsioone, et olla ülemine ja oodata, et mind pärjatakse," lausus ta.