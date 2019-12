Aasta lõpul ilmus Mart Sanderi uus õudusfilm "Kõhedad muinaslood" ning režissöör ise tunnistas, et lõppev aasta tõi tema ellu palju loomingut.

"Ta oli mu elu kõige kirjanduslikum ja kõige filmilikum aasta. Sel aastal üks õudusraamat ja üks õudusfilm," lausus Sander.

Film linastub veebruaris Londonis, kus see on nomineeritud auhinnale viies kategoorias, sealhulgas parima võõrkeelse filmi kategoorias. Lisaks linastub film festivalidel Roomas ja Moskvas. "Tal alles algab see tee," oli Sander lootusrikas.

Londoni festivalil on Sander ka ise kohal. "Ma pole mitte kunagi jõudnud ühelegi festivalile, mu eelmine film oli 26 festivalil, ma ei jõudnud mitte ühelegi," ütles Sander, kes on samal ajal Londonis vahetusdoktorant.