Kendama ehk laste hittmänguasja äratundmine ei valmistanud muusikutele mingeid raskusi. "Mina kui lapsevanem, mul on ikkagi siiralt hea meel, et selliste asjadega tegeletakse," sõnas Daniel Levi, et mänguasi parandab käekoordinatsiooni jm.

Järgmist eset polnud keegi veel varem oma käega katsuda saanud, kuid Danieli peal testiti ka seni vaid internetis nähtud meigikunstnike moeröögatus ära. Tegemist oli näoteibiga, millega saab kortse pingutada. Sarnane teip on loodud ka rindade tõstmiseks. Grete Lõbu sõnul on tegemist interneti müüdavaima kaubaga.

Erik Orgu kringli äratundmine ei valmistanud seltskonnale samuti mingeid raskusi.