Tänavu 70. sünnipäeva tähistanud Ivo Linna tunnistas, et aeg on läinud väga kiiresti.

"Kõige tähtsam asi - tervis, kui see peab vastu, veel on tööpakkumisi..." loetles Ivo Linna ETV aastalõpusaates olulisi teemasid elus. "Päris sellist maainimest minust võib-olla ei saaks," lisas Linna, et talle siiski meeldib väga suhelda ja ära käia.

Laulja on suure juubeli aastal suurepärases vormis ja võib selga panna ka riideid, mida nooruses kandis. 35 kilo kaotanud Linna julgustas kõiki televaatajaid samuti natuke tagasihoidlikumalt elama. "Mu põlved tänavad mind," kiitis ta paranenud tervist.

Iff 70 suvine turnee oli Linna sõnul äärmiselt südamlik ja tänutunnet tekitav. Üks raskemaid hetki oli tema sõnul jagada lava ja laulda koos oma pojaga, kes on valinud sama tee nagu tema. Kindlasti oli tegemist tema jaoks kontserdi liigutavaima looga.