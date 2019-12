Arko Olesk: tulevikuennustused alahindavad inimeste soove, me ei muutu nii kergesti

"Need ennustused on kohati klassikaline ulme, alustades sellest, et me elame Marsi peal kuni selleni, et kõik, mis meie ümber, on robotiseeritud, internetiseeritud ning lendab tuumajõul," sõnas ta ja mainis, et 1950. aastatel ennustas üks tuntud teadlane, et me asendame tulevikus oma tööjõu dresseeritud loomadega. "Nagu me teame, siis viimastel aastakümnetel on inimesed päris palju järele mõelnud selle üle, kes oleme meie ja kes on loomad, ning me oleme aru saanud, et me ei ole looduse kroon, kes võib kõike oma tahtmise järgi muuta."

"On ennustatud, et tänapäeva inimesed ei vaja enam söömist, vaid võtavad ainult tablette ja saavad oma vajadused sealt rahuldatud," ütles Olesk ja kinnitas, et kuigi põhimõtteliselt oleks niiviisi isegi võimalik elada, siis tegelikult alahinnatakse seda naudingut, mille inimesed saavad söögist. "Suurem osa meist naudib seda protsessi, naudib seda värkust ja neid maitseid, seda oma kätega tegemist ega taha seda asendada steriilse kapslinärimisega."

Arko Oleski sõnul alahindavad tulevikuennustused tihti inimeste soove. "Inimesed ei muutu nii kergesti."