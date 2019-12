"Ärapanija": miks ei osale Martin Helme presidendi vastuvõtul?

"Peaminister Jüri Ratas teatas ETV+ antud intervjuus, et tema vabariigi aastapäeval presidendi vastuvõtul ei osale," sõnas Mart Juur ja lisas, et seejärel teatas ka rahandusminister Martin Helme Facebooki vahendusel, et tema ei osale vastuvõtul. "Temal on selleks aga mõjuv põhjus."