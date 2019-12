"Ärapanija": geograafiatund Jeruusalemmast

"Ärapanija" aitas koos EKRE poliitiku Ringo Riivesega panna paika maailma geopoliitilised piirid, kus kõige olulisem keskpunkt on just Jeruusalemm.

"Välispoliitika on väga keeruline valdkond ning tähtis on, et seal ei oleks kohta amatööridel, vaid asju ajaksid spetsialistid, kes tunneksid maid ja tagamaid," selgitas Mart Juur ja rõhutas, et üks selliseid asjatundjaid on EKRE ridadest sirgunud Ida-Virumaa ringkonna esimees Ringo Riives.