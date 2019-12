Netflix avaldas mööduva aasta enimvaadatud filmid ja sarjad

Kõige populaarsem telesari oli sarja "Stranger Things" kolmas hooaeg ja enimvaadatud dokumentaalteos oli eneseabisari "Tidying Up With Marie Kondo", vahendab Indiewire.

Netflix määratleb nende loendite kontekstis populaarsena kõike, mis ilmus 2019. aastal ja mida vaadati 28 päeva jooksul pärast selle avaldamist Netflixis kõige enam. Voogedastusplatvormi järgi on vaataja igaüks, kes vaatas neid filme ja sarju vähemalt kaks minutit.

Voogedastusplatvormil vaadatava kümne populaarseima telesarja või filmi üldedetabelis polnud ainult üks Netflixi originaalväljalase: "The Incredibles 2". Samuti on üldtabeli puhul tähelepanuväärne, et kuus neist olid Netflixi originaalfilmid, mis näitab seda, kui kaugele on voogedastusplatvorm pärast filmi "Beasts of No Nation" ilmumist 2015. aastal filmimaastiku domineerimisel jõudnud.

Olenemata asjaolust, et need ilmusid alles detsembri lõpus, on populaarseimate sarjade hulka jõudnud ka fantaasiasari "The Witcher" Henry Cavilliga peaosas ja "You" teine hooaeg Penn Badgleyga peaosas.

2019. aasta populaarseimad väljalasked (filmid või sarjad)

1. "Murder Mystery"

2. "Stranger Things 3"

3. "6 Underground"

4. "The Incredibles 2"

5. "The Irishman"

6. "The Witcher"

7. "Triple Frontier"

8. "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile"

9. "The Umbrella Academy"

10. "The Highwaymen"

2019. aasta populaarseimad sarjad

1. "Stranger Things 3"

2. "The Witcher"

3. "The Umbrella Academy"

4. "Dead to Me"

5. "You: Season 2"

6. "When They See Us"

7. "Unbelievable: Limited Series"

8. "Sex Education"

9. "13 Reasons Why: Season 3"

10. "Raising Dion"

2019. aasta populaarseimad filmid

1. "Murder Mystery"

2. "6 Underground"

3. "The Incredibles 2"

4. "The Irishman"

5. "Triple Frontier"

6. "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile"

7. "The Highwaymen"

8. "Spider-Man: Into the Spider-Verse"

9. "Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2"

10. "Secret Obsession"

2019. aasta populaarseimad dokumentaalteosed

1. "Tidying Up With Marie Kondo"

2. "Jailbirds"

3. "Rhythm + Flow"

4. "You vs. Wild"

5. "Nailed It! Season 3"

6. "Comedians in Cars Getting Coffee: New 2019: Freshly Brewed"

7. "Awake: The Million Dollar Game"

8. "Sugar Rush Christmas"

9. "Prank Encounters"

10. "Sugar Rush: Season 2"