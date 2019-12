Barack Obama avaldas oma 2019. aasta lemmiklood

Endine USA president Barack Obama avaldas, millised lood kuuluvad tema 2019. aasta lemmiklugude hulka. Sel aastal jõudsid valikusse näiteks Big Thief, Frank Ocean, Rosalía, Solange, The National, Beyoncé, Lizzo, DaBaby jt.

Obama lemmikute hulgast leiab nii aasta suurimaid hitte (Lil Nas X-i ja Billy Ray Cyruse "Old Town Road (Remix)") ja indie-muusikat nii USA-st (Big Thiefi "Not") kui ka väljastpoolt (Prateek Kuhadi "cold/mess"), aga ka vanakooli protestilugusid (Mavis Staplesi "Change"), vahendab Pitchfork.

Suvel jagasid Obamad oma suvist playlist'i, kus olid teiste seas Frank Sinatra ja Toots and the Maytals, aga ka Lizzo ning Rosalía. Juunis sõlmisid nad Spotifyga lepingu, mille järgi hakkavad nad välja töötama ja produtseerima valitud taskuhäälinguid, et jõuda erinevate teemade kaudu kuulajateni kogu maailmas.