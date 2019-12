Sageli kurdetakse, et poliitikas on liiga harva uusi ja säravaid nägusid. Reformierakond on leidnud ühe talendi.

"Mul on suur hea meel, et see on minu kallis kaaslinlane Kristina Šmigun," sõnas "Mart Juur.

Peeter Oja sõnul on riigikogus Šmigunile nii ebamugavad tundunud toolid seetõttu, et inimesed püsiksid erksad.