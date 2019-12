Black Velvet ja Koit Toome andsid välja loo "2020"

Kümme aastat tagasi kirjutas Sven Lõhmus loo "2020", mis Laura esituses rääkis kaugest ja käega veel mittekatsutavast tulevikust ning sellest, kuidas me Shaingaisse rongiga tööle sõidame. Et aastakümme kohe lõpeb ja 2020. aasta ongi käes, siis selle puhul kirjutas Sven Lõhmus loole järje, mille esitajateks on Black Velvet koos Koit Toomega. Lugu kannab pealkirja "2020"

"2020 on laul sellest kui hästi suudame tulevikku mõtestada. Aastakümne alguses, kui selle laulu kirjutasin, lootsin, et need sünged tulevikupildid täide ei lähe ja inimlikud väärtused püsivad. Õnneks on nii ka läinud. Black Velveti ja Koit Toome uusversioon räägibki nendest inimlikest väärtustest ja meie tulevikust ehk lastest," ütles loo autor Sven Lõhmus.