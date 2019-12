Aastavahetus ETV-s toob humoorikaid ja säravaid hetki

30. DETSEMBER

"Aasta säravaimad tähed", kell 20.00 ja 21.30

Õige pea algab uus aastakümme. Milliseid muljeid ja meenutusi lõppevast aastast kaasa võtame, on meie kõigi endi teha. Püüame vähem mäletada kurja ja võtta kaasa vaid positiivsed emotsioonid. Aasta eelviimasel õhtul kohtuvad kümme ETV saatejuhti kümne väljapaistva eestlasega, et võtta kokku 2019. aasta ja vestelda edasisest.

"Aasta säravaimad tähed" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

30. detsembri õhtul jagavad vaatajatega oma mõtteid Ita Ever, Rain Lõhmus, Juhan Ulfsak, Raivo E. Tamm, Ester Kuntu, Hans H. Luik, Timo Palo, Kristina Šmigun-Vähi, Tarmo Soomere ja Alissija-Elisabet Jevtjukova. Intervjueerivad Andres Kuusk, Marko Reikop, Liisu Lass, Alvar Tiisler , Kristjan Pihl, Anu Välba, Katrin Viirpalu, Joonas Hellerma, Indrek Treufeldt ja Piret Järvis-Milder . Režissöör Tarvo Mölder, produtsent Hannela Lippus.

"Võrratu sajand. Eesti võrkpall 100", kell 19.15

Võrkpalli on Eestis mängitud juba terve sajandi ja sellesse aega mahub paljugi tähelepanuväärset. Sündmusi, mida meenutada ja inimesi, kellest rääkida. Erisaade annab võimaluse võimaluse istuda korraks ajamasinasse, käia ära minevikus ja tulla tagasi tänapäeva. Saate toimetaja Kristjan Kalkun, režissöör Steiv Silm.

Dokfilm Kuninganna vääriline tulevärk, kell 22.45 ("Fireworks Fit For a Queen", Inglise 2018)

Alati uudishimulik ajaloolane Lucy Worsley lööb mesti kunstniku ja materjaliteadlase Zoe Laughliniga, et luua tõeliselt suurejooneline tulevärk. Abiks 400 aastat vanad ajalooürikud ja pürotehnikajuhised asutakse Kenilworthi lossi maadel Warwickshire'is taaslooma kõige uhkemat ilutulestikku, mida nautis samas paigas Tudorite ajastu kuninganna Elizabeth I.

SUUR MEELELAHUTUSPROGRAMM 31.12

Telelavastus "Vigased pruudid", kell 9.00

Kord läksid Mulgimaa mehed Läänemaale kosja. Läänemaa neidudel olla aga omal armsamad olemas, ei jäänud siis naistel muud üle, kui kavalus appi võtta, et täbarast olukorrast pääseda. Nii mänginudki piigad koos oma kallimatega kosilastele vingerpussi, mis palju segadust sünnitanud. Eduard Vilde teose põhjal valminud telelavastuses mängivad "vigaseid pruute" Guido Kangur ja Andrus Vaarik.

"Õhtusöök ühele", kell 14.35

Legendaarne komöödia vanast daamist Miss Sophiest, kes tahab veeta oma 90. sünnipäeva sõprade seltsis. Kuna nood on surnud, peab ülemteener James mängima kõiki külalisi, kelleks on Mr Pomeroy, Mr Winterbottom, Sir Toby ja admiral von Schneider.

"Suur aastavahetus ETV-ga", esimene otselülitus kell 15.00, otsesaated on eetris läbi kogu päeva südaööni välja.

Suurejoonelise aastavahetuspeo ootuses on saatejuhid Grete Lõbu ja Urmas Vaino otse-eetris Vabaduse väljakult. ETV vahendab otselülitustega põnevaid külalisi ja head tuju südaööni välja. Osa saadakse ka Vabaduse väljakul toimuvast suurest aastalõpupeost, kus astuvad üles Tanel Padar ja Liis Lemsalu.

Grete Lõbu ja Urmas Vaino Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Kell 23.50 kannab ETV üle president Kersti Kaljulaidi uusaastatervitust Vabaduse väljakult.

"Nalja nabani", kell 16.30

Saatejuht Gaute Kivistik vaatab tagasi möödunud aastale ja toob vaatajatele uuesti nautimiseks muhedad hetked Eesti Televisiooni ekraanilt.

"Jan Uuspõld ja Ago Anderson. Piiri peal", kell 17.30

Jan Uuspõllu ja Ago Andersoni pika karjääri vältel on see esimene kord, mil mehed koos laval mängivad. Nad asuvad lahkama omaenda elusid, et leida üles see piir, mida ületades ollakse juba läinud üle piiri. ETV toob vaatajani valitud palad populaarsest etendusest. Stsenaarium Jan Uuspõld, Ago Anderson, Gerli Tiganik. Režissöör Rene Vilbre.

"Värvimuusika": kell 19.00

Lõbusas muusikaviktoriinis panevad oma teadmised proovile kaks võistkonda - Superstaarid I ehk Elina Born, Jüri Pootsmann ja Uudo Sepp ning Superstaarid II ehk Luisa Rõivas, Getter Jaani ja Ott Lepland. Saadet juhib trummi-superstaar Reigo Ahven.

"Värvimuusika" avasaade Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

"Õnne 13", kell 20.30

Vana-aasta eri! Morna linnas on kõik jälle hulluks läinud. Reet Linna teatab Lainele põrutavaid uudiseid, Almat külastavad lätlased ja Anneli saab lõpuks korralikult kere peale.

"EnsV: Muutuste tuules", kell 21.15

Komöödiaseriaali "EnsV" uue hooaja avaosa tegevustik algab 1991. aasta viimastel päevadel, kui NSV Liit kaob maailmakaardilt. Aavikute koju saabuvad ootamatud külalised. Elamine meenutab kolhoosi. Raha on jalaga segada. Kukekeses peetakse aastavahetusplaane ja Illari fantaasiatel pole piire. Lavastaja Ain Mäeots, stsenaristid Piret Jaaks ja Villu Kangur, režissöör Marko Piirsoo. Osades Liis Lass, Mait Malmsten, Laine Mägi, Raivo. E Tamm, Piret Kalda jt.

"Ärapanija": kell 22.00 ja 23.00

"Ärapanija" ulatab neli abikätt, et 2019. aasta kokku võtta, teemad pulkadeks lahti võtta, siis veel natuke peale võtta ja kõige lõpuks aasta kenasti ära panna. Neli abikätt - Mart Juure parem käsi, Peeter Oja vasak käsi, Peeter Oja parem käsi ja Mart Juure vasak käsi.

"Ärapanija" 2019 Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Eesti Vabariigi presidendi uusaastatervitus, kell 23.50

President Kersti Kaljulaidi uusaastatervitus Vabaduse väljakult.

"IFF 70. Juubelikontsert", kell 00.10

Ivo Linna kahetunnine kontsert on tõeline hittide paraad. Kes meist ei teaks tema aegumatuid laule "Kikilips", "Aita mööda saata öö", "Eestlane olen ja eestlaseks jään", "Kaelakee hääl", "Vana vaksal", "Suur loterii". Need kõik ja paljud teised lood kõlavad vanameistri esituses tema 70. sünnipäeva puhul. Lavale astuvad ka külalised - ansambel Supernova, Tanel Padar, Maarja-Liis Ilus, Karl-Erik Taukar, Robert Linna. Salvestatud suvel 2019 Tallinna lauluväljakul.

"Kitsas king", kell 02.05

Aastalõpuärevus on haaranud Evit ja Ervinit, väikesest Villist ja onu Uunost rääkimata. Perekond King käib näärikuuske toomas ja valmistub aastat vahetama.

"Mehed ei nuta", kell 02.35

Ülipopulaarne ja palju tsiteeritud seikluskomöödia unetutest meestest, kes tõelise sanatooriumi asemel viiakse ravile üksikule asustamata saarele. Mehed hakkavad tegutsema, et saarelt pääseda. Varsti selgub, et see on rohkem nagu poolsaare moodi saar. Osades Ants Lauter, Ervin Abel, Kalju Karask, Lia Laats, Voldemar Kuslap, Endel Pärn jt.

1. JAANUAR

"Viini Filharmoonikute uusaastakontsert 2020", kell 12.15

Viini Filharmoonikute uusaastakontsert kaunistab taas miljonite inimeste uusaasta esimest päeva. Viini Muusikaühingu kuldses saalis, mille avamisest täitub 150 aastat, kõlavad kaunid meloodiad Johann Straussilt ja teistelt Viini heliloojatelt. Meeles peetakse ka Ludwig van Beethoveni 250. sünniaastapäeva. Uusaastakontserti juhatab esmakordselt läti dirigent Andris Nelsons. Kontserdile annavad sära Viini Riigiooperi balletitantsijad koreograaf José Carlos Martinezi seatud numbritega ja Emma Ryotti kostüüümidega. Otseülekannet kommenteerib Eero Raun.

"Eesti Kontserdi ja Hennessy uusaastakontsert", kell 18.55 ETV, jätkub ETV2-s kell 21.00

Traditsioonilisel Eesti Kontserdi ja Hennessy uusaastakontserdil "Ole! Hispaania fantaasia" kõlab tänavu kirglik ja tundeküllane hispaania muusika. Soleerib erakordne noor viiuldaja Maria Dueñas ja bandooniumivirtuoos Kaspar Uljas, kes esitab Ladina-Ameerika muusikat. Eesti Riiklikku sümfooniaorkestrit juhatab Mihhail Gerts ja õhtu meeleolu loob Henry "Genka" Kõrvits. Pidulikku sündmust vahendavad Anu Välba ja Karmel Killandi. Otseülekande režissöör Ülle Õun, juhtoperaator Meelis Kadastik, produtsent Ruth Alaküla.

Mängufilm "Tõde ja õigus", kell 21.20

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valminud suurfilm purustas kinodes kõik vaatajarekordid. Tanel Toomi mängufilm räägib haaravas pildikeeles Tammsaare loo uhkusest, lootusest, tõekspidamisest ning elukestvast võitlusest, kus tõe ja õiguse otsinguil tuuakse ohvriks perekond, lähikondlased ja iseend. Peaosades Priit Loog, Priit Võigemast, Ester Kuntu, Maiken Schmidt ja Simeoni Sundja. Režissöör ja stsenarist Tanel Toom, operaator Rein Kotov, helilooja Mihkel Zilmer, produtsent Ivo Felt.

Kaader filmist "Tõde ja õigus". Autor/allikas: pressimaterjalid

2. JAANUAR.

Dokfilm "Konstantin Vassiljev. Kastist väljas", kell 20.00

Portreefilm Eesti ühest aegade parimast jalgpallurist. Lugu sellest, kuidas Maardus elavast vene poisist saab eestlaste kangelane. Ometi ei kulgenud maestroks kutsutava Vassiljevi karjäär veatult. Filosoofina suutis ta lahti mõtestada nii karjääri kõrghetked kui ka altminekud. Milline inimene peitub särava jalgpalluri kesta all? Režissöör ja operaator Madis Reimund, toimetaja Oliver Lomp, produtsendid Getter Vahar, Madis Reimund ja Oliver Lomp.